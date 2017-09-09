墨國8.2強震至少58人喪生 上百萬戶電力供水中斷

墨西哥西南部近海7日深夜發生芮氏規模8.2強震，為百年來襲擊墨國的最強烈地震。（法新社）

2017-09-09 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥西南部近海7日深夜發生芮氏規模8.2強震，為百年來襲擊墨國的最強烈地震，造成沿岸城市大範圍建築及道路毀損，上百萬戶電力和供水中斷。強震造成死亡人數持續攀升，目前至少有58人喪生。

綜合媒體報導，地震發生在墨西哥7日晚間11時49分（台灣時間下午12時49分），震央位於南部奇亞帕斯州（Chiapas）海岸西南方約120公里處的太平洋，震源深度為69.7公里。

墨西哥國家急難委員會（National Emergency Committee）首長普恩特（Luis Felipe Puente）在推特上PO文表示，至少有58人因地震而死亡，其中瓦哈卡州（Oaxaca）45人死亡、奇亞帕斯（Chiapas）10人和塔巴斯戈（Tabasco）3人喪生。奇亞帕斯州長表示，死亡人數仍會持續攀升。

墨國總統潘尼亞．尼托（Enrique Pena Nieto）表示，此地震為該國百年來所遭遇的最強烈地震，全國約5000萬民眾都能感受到震動。目前他也下達命令，受地震影響的11個州暫時關閉學校，必須在檢查校舍建築受損狀況後才能夠恢復上課。

墨西哥強震造成房屋傾斜。（歐新社）

墨西哥民眾露宿街頭。（法新社）