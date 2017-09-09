美國易速傳真遭駭 1.43億客戶個資恐外洩

美國消費者信用評分機構易速傳真公司遭到駭客入侵，1.43億客戶敏感個資恐外洩，可能是美國史上最大個資外洩事件之一。（美聯社）

2017-09-09 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國消費者信用評分機構易速傳真公司表示，該公司電腦系統在5月中至7月期間遭駭客入侵，多達1.43億美國客戶敏感個資恐外洩，由於這數量將近美國一半的人口，可能成為美國最大規模的個資外洩案之一。

據《路透社》報導，總部位於亞特蘭大的易速傳真發表聲明說，該公司在5月中至7月期間遭駭客入侵，除有多達1.43億美國客戶敏感個資恐外洩，還有約20萬9000名美國消費者信用卡號碼，以及約18萬2000名美國人包含個資的特定爭議文件、一些英國和加拿大住民的個資，也遭駭客入侵。易速傳真說，歹徒是利用一個美國網站應用程式漏洞，入侵內含姓名、社會安全號碼、駕照號碼等的特定檔案。

易速傳真表示，他們在7月29日發現這起外洩案，該公司的調查「大體上完成」，目前正和執法單位合作，也已委託網路安全公司調查。不過隨著投資人對此事做出反應，易速傳真（Equifax Inc）的盤後股價大跌近19%。

美國聯邦調查局（FBI）發言人表示，他們正在追蹤相關情勢。參議院情報特別委員會（Senate Select Committee on Intelligence）副主席華納（Mark Warner）則發聲明指出，這類入侵事件堪稱是對美國經濟安全的實質威脅。