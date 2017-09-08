加泰隆尼亞想獨立 西班牙總理氣噗噗

2017-09-08 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙的加泰隆尼亞自治區（Catalan）將於10月1日舉行獨立公投，西班牙中央政府為之跳腳，總理拉荷義（Mariano Rajoy）批評，加泰隆尼亞的違抗行為令人無法容忍，會要求憲法法庭廢止加泰隆尼亞議會通過的公投法案，並要求地方政府抵制公投；西班牙檢察總長也表示，將控告投票贊成公投法的加泰隆尼亞議員。

加泰隆尼亞議會6日通過獨立公投法案，允許加泰隆尼亞地區政府於10月1日舉行投票，讓當地民眾決定是否脫離西班牙。西班牙總理拉荷義7日表示，加泰隆尼亞想搞獨立，是令人無法容忍的違抗行為，違反民主原理，政府已要求憲法法庭廢止該區議會通過的公投法案，並呼籲加泰隆尼亞區域的城市抵制公投。

西班牙檢察總長馬沙（Jose Manuel Maza）也表示，檢方將以刑事罪名，控告贊同公投法的加泰隆尼亞議員。

加泰隆尼亞自治區有750萬人口，面積3萬2000平方公里，擁有自己的區議會及區政府，使用的主要語言是加泰隆尼亞語，而非西班牙語，是西班牙最富庶的地區之一，當地人獨立意識格外鮮明。自2008年的經濟危機浮現，加泰隆尼亞的獨立聲浪漸高，10月1日的獨立公投，被外界視為西班牙自1970年代民主轉型以來最大政治危機。