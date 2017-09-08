女記者無畏權勢遇刺身亡 印度民情激憤走上街

知名女記者藍克希在住處外遭歹徒刺殺身亡，引發印度各界群情激憤，包含新德里、孟買等多地都湧現大批群眾上街抗議。（歐新社）

2017-09-08 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕大力批評印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的人民黨激化印度教民族主義風潮、直言不諱的知名女記者藍克希（Gauri Lankesh），於5日晚間在住處外遭3名歹徒開槍刺殺身亡，引發印度各界群情激憤，包含新德里、孟買等多地都湧現大批群眾上街高舉「我是葛莉（Gauri）」及「誰是下一位」等標語，憤怒要求揪出兇手，並為藍克希舉行國葬儀式。

記者遭射殺 數千民眾以國葬厚待

外媒報導指出，今年55歲的藍克希在生前致力批判政府，對於活躍的右翼印度教激進民族主義分子在各地滋事勇於提出批評，她無畏權勢及勇於為被壓迫的人發聲的風範受到外界尊敬與讚賞，當地的許多民眾都暱稱她為葛莉（Gauri）。在得知藍克希於班加羅爾市的住家遭槍手刺殺身亡後，印度舉國嘩然，紛紛上街抗議。

上街的民眾紛紛高舉「我是藍克希」、「我是葛莉」及「誰是下一位」等標語，批評印度的民主與自由遭嚴重威脅，要求當局揪出行兇歹徒。數千民眾於6日晚間也聚集在班加羅爾市政廳外，有民眾舉著「你可以殺人，但不能封殺她的想法」的標語，瞻仰蘭克希的遺容，為藍克希舉行國葬儀式，在場的律師和社運人士指控，這起案件是「暗殺（印度的）民主」。

相關報導提到，國際特赦組織及美國駐印度大使館也譴責這起事件，印度當局則計劃厚葬藍克希。

藍克希無畏權勢及勇於為被壓迫的人發聲的風範受到外界尊敬與讚賞，當地的許多民眾都暱稱她為葛莉（Gauri）。（法新社）

哀悼蘭克希的民眾表情十分哀戚。（美聯社）

民眾高舉「你的子彈無法嚇唬我」的標語。（路透）

在得知藍克希於班加羅爾市的住家遭槍手刺殺身亡後，民眾舉國嘩然，紛紛上街抗議。（美聯社）

今年55歲的藍克希在生前致力批判政府，對於活躍的右翼印度教激進民族主義分子在各地滋事勇於提出批評，她無畏權勢及勇於為被壓迫的人發聲的風範受到外界尊敬與讚賞。（歐新社）