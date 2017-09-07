霍去病也傻眼... 強國人排隊搶摸雕像求「去病」

中國甘肅蘭州一處公園中，立有西漢名將霍去病的雕像，許多中國人因碑上有「去病」兩字，認為摸了可以祛病消災。（圖擷自《梨視頻》）

2017-09-07 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國甘肅蘭州一處公園中，立有西漢名將霍去病的雕像，結果許多中國人因碑上有「去病」兩字，認為可以祛病消災，每天都吸引上千人排隊來摸碑文求祝福。

綜合中國媒體報導，甘肅蘭州有一尊霍去病的雕像備受當地民眾與遊客的歡迎，但不是欣賞其抗匈奴的事蹟，而是他的名字，不少人都相信摸了「去病」2字可以祛病消災，健康長壽，紛紛到雕像底下觸摸碑文，每天吸引上千人來摸碑文求祝福，由於人潮踴躍，在雕像前時常大排長龍，蔚為奇觀。

對於這種迷信行為，不少網友紛紛痛批：「沒文化真可怕」、「摸了一下瞬間感染了無數人手上的病菌，去病？」、「霍去病一生下來就體弱多病才有這個名字的」；更有網友揶揄：「辛棄疾表示」、「想美白的人快去摸李白啊，他字太白」。

相傳霍去病的名字由來，是在嬰兒時期被帶進宮中，突然大哭，嚇到當時臥病在床的漢武帝，結果漢武帝病況因此好轉，漢武帝賜名「去病」，18歲開始隨衛青出征匈奴，多次重創匈奴，迫使匈奴北遷，但霍去病英年早逝，年僅24歲就暴病而亡。

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