李明哲將受審 總統府：盡一切的力量讓他平安返國

2017-09-06 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕自李明哲被中國指控「涉嫌顛覆國家政權罪」並被失蹤後，他的妻子李凈瑜便四處奔走救夫，而在今日有通自稱是李明哲委任律師的電話通知李凈瑜，李明哲將公開受審，要她立刻前往中國；我國總統府在今日也表示，政府的責任，就是在維護國家尊嚴的前提下，確保李明哲的安全，盡一切的力量讓他平安返國。

《中央社》報導，非政府組織的工作者李明哲，在中國被失蹤至今已172天，而今日傳出李明哲將公開受審的消息，李凈瑜正趕辦證件，並徵求義務人士擔任法律顧問，陪同一起前往中國。

總統府發言人林鶴明表示，實際的狀況由行政院陸委會等相關部會進行了解，也會提供家屬最大的幫助。

他說，目前相關活動也由政府各部門積極的進行中。

有匿名的兩岸事務官員晚間向《中央社》表示，李凈瑜下午已赴陸委會商討相關事宜；除了海基會將派員前往外，政府計劃聘請律師隨行，提供法律諮詢。

而公開受審的消息也在今晚被國台辦證實。中國國台辦發言人安峰山表示，李明哲涉入的「涉嫌顛覆國家政權罪」已進入法院審理的階段，將在湖南省岳陽市中級法院開庭審理。

他說，李明哲已委任2名律師為其辯護，而根據李明哲「本人意願」，他的律師也經批准後通知李明哲家屬前來法院旁聽。

不過，打電話通知李凈瑜，是一名自稱是李明哲委任律師的張忠偉，據悉他具黨支部書記、岳陽市第7屆人民代表大會代表身分。

目前尚無法得知這兩位委任律師，是李明哲所聘，還是中國當局指派。