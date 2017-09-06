世大運辦太好！ 德國內政部刊文大讚台灣人情味

霍夫曼（左）與鄭兆村（右）在標槍項目擲出好成績。（資料照，記者林正方方土攝）

2017-09-06 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運舉辦相當成功，許多外國選手都直說會再回來台灣，德國聯邦內政部網站也刊登世大運的消息，稱台灣主辦方提供優秀場地、設施，另外，也大讚台灣的人情味，讓許多明星選手也被吸引。

德國內政部網站以「德國大學生代表隊參加台灣夏季世大運奪得多項獎牌並破紀錄」為題發出新聞，內容提到新建的選手村和優秀的體育設施，還提到台灣人高度的熱情款待下，是成就世大運的最佳條件。

文中還提到田徑項目台德選手各自的破紀錄表現，細數標槍選手霍夫曼（Andreas Hofmann）與台灣好手鄭兆村及黃士峰的對決，最終鄭兆村擲出91.36公尺「不可思議」的好成績奪下金牌，霍夫曼雖未奪金，但以銀牌及過去的表現已經讓他成為世大運的明星，甚至受邀成為唯二參加FISU閉幕記者會的外國選手。

該篇文章認為，世大運除了在各項高水準的運動表現外，還展現特有大學生氛圍，在爭奪獎牌之餘，各國大學生之間的溝通及文化交流也是重點。文中也提到，德國大學運動協會與台北歌德學院合作，舉辦台灣德文系學生的台北城市導覽，學生向德國運動員深入介紹台灣在地文化及社會。