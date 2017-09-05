2017全球最有愛心國家 緬甸4連霸、台灣第52名

最新的「全球行善指數」（World Giving Index）指出，非洲國家的行善表現大幅上升，歐美國家則略為下滑。示意圖。（美聯社）

2017-09-05 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕最新的「全球行善指數」（World Giving Index）出爐，今年的報告指出，不少非洲國家的行善指數上升，但歐美國家卻普遍下滑。在139個國家中，最慷慨的國家依序為緬甸、印尼、肯亞、紐西蘭和美國，台灣排在第52名；行善指數最低的國家依序是葉門、中國和立陶宛。

英國「慈善援助基金會」（Charities Aid Foundation）公布了2017年的全球行善指數。這項報告調查了139國將近15萬人，在過去一年是否曾經幫助陌生人、捐助金錢或者從事志願工作。

全球最慷慨的國家，由亞洲國家緬甸連續4年衛冕。最新報告中指出，非洲國家在三項指標上都獲得大幅成長，其中肯亞更從最慷慨國家的第12名爬升到第3名。基金會主席勞爾（John Low）表示，「隨著經濟發展帶來收入增加，人們也自然地將財富回饋給社會，令人感到振奮。」

不過歐美國家的行善指數普遍下滑，如美國、英國、澳洲都下降了3個名次，在前20慷慨國家中，G20大國只佔了其中6個。尤其在「幫助陌生人」的指標上，包括挪威、德國、英國等都下滑到5成以下。