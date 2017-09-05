對川普很失望？ 普廷：他又不是我的新娘

川普和普廷在今年德國漢堡G20峰會期間舉行雙邊會談。（路透）

2017-09-05 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前下令俄羅斯關閉駐舊金山領事館等外交機構，讓美俄外交戰持續延燒，俄國總統普廷（Vladimir Putin）今（5）日被問到是否對美國總統川普（Donald Trump）很失望，他回說這個問題很幼稚，「他又不是我的新娘」。

綜合外媒報導，今日廈門金磚國家峰會記者會上，普廷指出，問他是否對川普很失望是很「幼稚」的問題，因為「他不是我的新娘，我也不是他的新娘或新郎，我們負責國家事務，每個國家有自己的利益」。普廷說，「川普在事務中遵循其所屬國的國家利益，我亦如此」，並希望兩國能在雙方事務和國際問題上取得共識。

普廷表示，他暫時不會對領事館關閉做出回應，儘管他指出，在美國工作的455名外交官，其中有155人實際上是在聯合國任職。他說，克里姆林宮要求美國刪減駐俄外交官至455人，以達到平衡，但也保留進一步削減美駐俄外交官人數的權利。

普廷也被問到如果川普被彈劾，俄羅斯會如何看待，他說，俄羅斯討論美國政治是「絕對錯誤」的行為。

川普在去年贏得大選時，俄羅斯官員相當高興，普廷更稱讚他是想改善美、俄關係的人。但自川普1月上任後，兩國關係急遽下降，從敘利亞到北韓問題，美國和俄羅斯在關鍵國際問題上仍有相當大的矛盾。