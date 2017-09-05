哀求剖腹產遭丈夫堅拒 產婦痛到受不了跳樓身亡

院方曾3度向家屬建議改以剖腹產，均遭家屬拒絕。（擷取自《華商網》）

2017-09-05 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西一名26歲的馬姓孕婦，上週四（31日）在榆林市第一醫院住院待產時，因胎兒頭顱偏大，痛得她數度哀求改以剖腹產，惟其家人堅持順產拒絕她的要求，最終這名孕婦竟因忍不住劇痛，從5樓的分娩中心一躍而下，經搶救後仍宣告不治。

綜合中媒報導，死者當時已懷孕41週，正在分娩中心等候生產，醫師為其進行產前檢查時，發現由於胎兒頭顱偏大，陰道分娩難產風險較大，3度向其家屬建議進行剖腹產，不料家屬竟連聲拒絕，堅持順產，其丈夫還在《產婦住院知情同意書》上簽字，要求醫院為其進行陰道分娩。

婦產科主任霍軍偉受訪時指出，死者待產時曾2度因受不了疼痛，走出分娩中心跟家人要求改以剖腹產，「但家屬一直不願意，堅持要順產」，霍軍偉表示，將其勸回待產室後，醫護人員隨即對病人進行安撫，並再次向家人建議剖腹產，仍遭拒絕。疑因受不了劇痛，馬婦最終於當晚8時許，從位於醫院5樓的分娩中心一躍而下，當場身亡。

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