臥底記者揭IS透過網媒 慫恿青年在倫敦執行恐攻

2017-09-04 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國今年頻發生恐怖攻擊，多是恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）透過網路招募青年犯案。IS多用加密通訊軟體指導嫌犯發動恐攻，有數名BBC臥底記者曾透過這些軟體收到指示。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，IS多用加密通訊軟體，如Whatsapp、Telegram等軟體來指導嫌犯發動恐攻，甚至有數名BBC臥底記者曾透過這些軟體收到指示，要求他們在倫敦橋、國會大廈等知名地標發動攻擊。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）證實今年多起恐攻中，多以加密通訊軟體與網路上的影片來指導攻擊。

據報導，去年7月BBC調查記者發現IS透過臉書與推特招募英國穆斯林在倫敦發動恐怖攻擊。經當局同意後，記者隱瞞身分與招募者聯繫。招募者多次提到恐攻地點以倫敦橋為主，並要臥底記者到暗網（dark web）查看恐攻教學，表示以汽車、斧頭便可發動攻擊。該攻擊計畫，與今年6月的倫敦汽車恐攻極其相似，且其中一名嫌犯在發動攻擊數小時前曾使用過WhatsApp。

另一名招募者則建議臥底記者攻擊西敏橋。之後在今年3月西敏橋也發生汽車衝撞恐攻，其中一名嫌犯在攻擊前數分鐘使用WhatsApp發送訊息，表示要發動聖戰，來報復西方國家以軍事行動對付穆斯林國家。