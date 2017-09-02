南韓2大媒體罷工 抗議高層打壓新聞自由

南韓的公營媒體為了抗議高層與政府日益限縮的新聞自由，決定趁政府政黨輪替之際，發動罷工。（歐新社）

2017-09-02 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體近日面臨極大的挑戰，幾日前北韓才以「隔空死刑」威脅了部份南韓媒體；而南韓的公營媒體為了抗議高層與政府日益限縮的新聞自由，決定趁政府政黨輪替之際，南韓的兩大公營媒體－《文化放送》（MBC）和《韓國放送公社》（KBS）在公會成員投票通過後，確定在9月4日發動罷工，發動一場大反撲。

綜合外媒報導，這次的罷工是為抗議這兩大電視台的高層在前朝政權時，長年配合政府自我審查新聞，還刻意操作輿論傾向政府，破壞固有的公正形象；並在電視台內部排除異己，將不配合的員工調離原單位。

最先發動抗爭行動的是MBC的員工，自8月11日起便陸續有記者、主播和製作人中斷節目製作投入行動，而參加的人數從最初的80人到現在的350人；受到其影響的KBS也宣布跟進罷工，KBS已有1100名員工也宣布加入中斷節目的行列。兩大電視台的熱門節目如「無限挑戰」、「兩天一夜」、「蒙面歌王」與「我獨自生活」也陷入停播的危機。

這次聯合罷工的訴求為要求這些公司高層下台，包括MBC社長金張謙與KBS社長高大榮。

工會也告發MBC社長金張謙涉嫌迫使員工不當勞動，僱用勞動部3次傳喚金張謙皆未到，南韓檢方已申請拘捕令並獲准，檢方表示，如再次傳喚不到，將立刻執行拘捕。