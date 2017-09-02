中國人在東京酒駕！ 害人重傷還想攔計程車逃逸

2017-09-02 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京豐島區街頭，於今日上午8時30分許，有輛白色轎車橫衝直撞地衝向店鋪，造成在步道上的80歲老婦右腳骨折重傷。事發後駕駛一度想逃離現場，被制伏後發現是1名22歲中國籍男子，而且還是酒駕肇事。

據《朝日新聞》報導，當時中國男子在闖禍後，竟然下車想攔計程車離開現場，被拒絕後仍然想要逃走，幸好警方即時趕到將他逮捕。

中國男子在經過酒測後，確認檢測出酒精反應，目前警方以酒駕嫌疑偵辦此案，並依過失駕駛傷害罪現行犯將中國男子逮捕。

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