無視台灣警告 菲國初審通過陳由豪11兆投資案

2017-09-01 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕因在台掏空近700億欠稅4.15億遭我國通緝的前東帝士集團總裁陳由豪，日前傳出將在菲律賓投資11兆。最新消息指出，陳由豪所參與的這項投資案，已獲菲律賓當局初步審查，最終結果需等待10個月至1年。

菲律賓《馬尼拉公報》報導，菲律賓經濟區管理署（Philippines Economic Zone Authority，PEZA）署長普萊沙（Charito Plaza）表示，即便台灣警告陳由豪是一名逃亡的經濟罪犯，但仍不會停止審查第一龐加辛南工業公司（First Pangasinan Industrial Corp，FPIC）投資案的申請程序。

第一龐加辛南工業為一間由菲律賓、新加坡和台灣集團共同持股的公司，陳由豪創立的翔鷺騰龍集團被認為是其中之一。

《菲律賓星報》報導，這項投資案的資金來源，包含來自中國國有、台灣和新加坡的《財星》認可500大企業。

報導中提到，普萊薩認為，翔鷺騰龍集團將在這件投資案中扮演協調者的角色，亦有可能成為一名定位者。

普萊薩說，為了公平且有效的進行審核，他們不希望受到任何意見干預，因為這可能導致當局在審核上產生偏見，不是一個適切對待潛在投資者的方式，「請給我們一些尊重，這項計劃將會對我們國家帶來非常多的幫助。」