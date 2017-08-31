世界首富再換人！Zara創辦人身家超越比爾蓋茲

Zara與印地紡集團（Inditex）創始人，西班牙服裝業巨擘奧蒂嘉，第4度登上世界首富寶座。（歐新社）

2017-08-31 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕世界首富換人！Zara與印地紡集團（Inditex）創始人，西班牙服裝業巨擘奧蒂嘉（Amancio Ortega）本週2度超越微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），成為世界首富，其身價達到850億美元。

根據富比世（Forbes）的即時富豪排行榜，奧蒂嘉在本週二就曾一度超越比爾蓋茨，登上全球首富寶座，但只坐了幾個小時，今奧蒂嘉再次超越比爾蓋茨，其身價達到850億美元，略高於比爾蓋茲的849億美元，這是奧蒂嘉第4次登上世界首富寶座，但之前他世界首富地位最多只維持2天。

現年81歲的奧蒂嘉出生於西班牙，從小家境貧困，連高中就沒畢業，13歲就到裁縫店當學徒，20多歲開辦了自己的製衣廠，1975年和已故的首任妻子一起創辦了第一家Zara門市。

傳奧蒂嘉25年來從未休過1天假，儘管在2011年辭去印地紡董事長職位，他仍每天到辦公室，與年輕的設計師和顧客交談，他用餐也都是去公司的員工餐廳解決，由於他為人低調，很少接受採訪與拍照，因此時常有股東把他誤認成一般員工。

除了奧蒂嘉與比爾蓋茲分居前2名外，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）則以825億美元排名第3，第四則是美國傳奇股神巴菲特（Warren Buffett）。