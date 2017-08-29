中國富商藉併購外逃 3年流出1兆美元

曾是中國首富萬達集團董事長王健林。（法新社）

2017-08-29 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國企業近年瘋狂併購海外企業，引發中國官方採取嚴控作法，禁止資金持續外流，媒體報導，光是近3年，中國外匯準備下降1兆美元，而這外流資金主要來自500權貴家族。

港媒《動向》雜誌報導，近期中國頂級富豪連續出脫資產套現，如萬達王健林除幾乎清光所有資產，SOHO中國潘石屹大賣資產約套現236億人民幣（約1062億台幣）；賈躍亭辭樂視董事長且連3次減持股及套現約逾117億人民幣（約527億台幣）；海南航空最大股東在紐約設立一個2千億美元的慈善基金會。

報導指出，這些富豪套現動作，主要是中國金融危機正在浮現及擴大，習近平集權化動作伸向金融領域，為防系統性風險爆發，中國中央金融工作會議主調更一改昔日的市場及國際化，改成穩定、管制；風向改變，富豪先跑，2014年中國外匯儲備高達近4兆美元，連續3年下滑，到2017年初跌破3兆美元。

這1兆美元外流，一般以為是外企及外資流離中國，但是外資外企早從10年前就開始撤離中國，且中國有規定，外企每月匯出資金總額不得超過上年底境內總資產的20%，意思是，這3年裡這1兆美元的外流資金，來自中國500權貴家族，以海外併購名義，把家產轉移到國外。

中國500家族掌握中國財富約40%，按此比例計算，則中國原有的4兆美元外匯儲備，大概一半是500家族的，如今已移約1兆美元，即受到習近平中央的嚴厲警告，但後續的1兆美元，預估不會轉移，留在國內以跟中產階級掛勾，否則在全數撤離可能直接爆發中國的金融風險，危及中產階級穩定，錢未必移得出去。

報導分析，習近平中央對中國頂級富豪，也在有選擇的打擊或拉攏，當前政治權力轉移已經完成，它必定會在財富分配上顯示出來。5百家族還是5百家族，但內部會有變動。