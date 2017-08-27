太可惡！ 黑人在棺材中求饒 白人揚言：「燒死你！」

2017-08-27 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕在南非夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal），去年間發生一名黑人被兩名白人塞進棺材中威脅，兩人還恐嚇受害者說要燒死他，他們更將整個虐待過程錄影下來，其行徑之惡劣遭受各界強烈撻伐，這兩名白人農夫事後被捕，在今年8月以涉嫌企圖謀殺罪被判刑。

從影片中可以看見這名遭受虐待的黑人維克多（Victor Mlotshwa）被塞進棺材中，並且雙手合十顫抖著，不停向兩名白人農夫西奧（Theo Martins Jackson）與威廉（Willem Oosthuizen）求饒，嘴巴一邊祈禱一邊抽泣念叨著「不要殺了我」，兩名施暴者不但嘲笑著在棺材中的黑人，還威脅說如果再吵就要放火燒了棺材或是放蛇進去咬他。

不久後白人要將棺材封起來，黑人見狀掙扎著想要逃出去，反被白人狠踹，影片曝光後，各界紛紛撻伐指責，尤其是燃起南非黑人族群的怒火，促使警方介入調查。

在法庭上維克多回憶指出，當時經過白人農地，被這兩名白人農夫以「闖進私人土地」為由毆打，而且當時兩人都配有手槍，出於害怕只好順從他們。而兩名白人則表示，是維克多竊盜農場銅製電纜，他們只是想嚇嚇他，並無意傷害他。法官認為這兩名白人說詞荒唐，且行徑惡劣，最終以涉嫌企圖謀殺罪將兩人判刑，刑期未定。

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