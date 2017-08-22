中國維權律師認煽動顛覆罪 妻：酷刑迫認罪

2017-08-22 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師江天勇被控「涉嫌煽動顛覆國家政權」，今（22）日在長沙出庭受審，法院官方公布的畫面顯示，江天勇當庭認罪，「我從內心深處認罪、伏法。」江的妻子認為，丈夫是在遭受難以忍受的酷刑後，被迫選擇認罪。

綜合外媒報導，負責審理此案的長沙市中級法院外戒備森嚴，此前更公告稱，法院一帶今日進行「道路搶修」，全面封閉、禁止車輛和行人通行或停留。與此同時，法院通過微博對庭審進行「全程直播」。

江天勇出庭表示，自己「妄圖達到顛覆中國現行社會制度」，實現憲政，他承認透過推特、微博發表攻擊中國司法機關的言論、在境外接受的培訓讓他產生了希望中國也能實現西方資產階級憲政制度的思想；從內心深處認罪、伏法，「我在此希望其他所謂的維權律師，從我身上吸取教訓，引以為戒。」長沙法院將擇期宣判。

根據《美國之音》報導，目前居住在美國的江妻金變玲，在看完官方庭審影片後相當憤怒，「他肯定是遭受了常人無法忍受的酷刑，不得不選擇認罪」。她說，事前根本沒收到開庭通知，今天看微博才知道有所謂的官派律師。

國際特赦組織中國研究員倪偉平（William Nee）告訴BBC中文記者，今天的審判代表了中國打壓律師許多令人擔憂的方面：騷擾和拘留家屬，不讓被告接觸代表律師，以及不符合國際標凖的指控和起訴，阻止公眾參加。

今年46歲的江天勇曾於2005年代理盲人維權人士陳光誠等多起人權案件。去年底，江前往長沙探訪「709大抓捕」入獄維權律師謝陽的家屬後，在返回北京途中與妻子失聯，後來確認被官方逮捕。

相關影片請見：