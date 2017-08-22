世大運吸睛全球！德媒：台灣的民族自豪感前所未有地高漲

德國媒體指出，台灣人目前正「異常自信」，亟欲展現出擁有舉辦大型賽事的實力。（資料照，記者劉信德攝）

2017-08-22 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕世大運賽事正如火如荼舉行，雖然開幕式遇陳抗團體造成紛擾，但我國發光發熱的舞台卻未因此失焦。德國媒體指出，台灣人正「異常自信」，亟欲展現出擁有舉辦大型賽事的實力，「這裡的民族自豪感正前所未有地高漲。」

《德國之聲》引述《柏林報》報導指出，世大運開幕遇上反年金改革的陳抗團體嚴重干預選手入場，在不得已之下各國選手在最後一刻一同入場，並介紹了最後入場的正是舉著梅花旗的「中華台北隊」，會取這個名字是中國的意思，但國際奧委會也沒有更好的方法。另外，中國隊也一如眾人預料集體缺席了開幕典禮，因為中國政府要求年輕運動員遠離慶祝典禮。

報導中提到台北市長柯文哲，在開幕典禮的致詞中讚揚台灣人的勇氣與年輕人的活力，指出這是國家進步所必須的力量。報導評論柯文哲是「有膽量的」，在蔡英文上任總統後台灣與中國的關係生變，對美示好讓中國「惱羞成怒」，而蔡英文與柯文哲的共同願景「台灣獨立」也在這次華麗的開幕典禮中表露無遺。

報導指出，雖然世大運開幕並不像北京奧運般極盡鋪張到「荒唐」的程度，但台灣表現的異常自信，亟欲展現現代化的國家模樣、擁有國際級的明星與舉辦大型賽事的軟實力，這裡的民族自豪感正前所未有地高漲，而這不會冒犯到任何人，「除了中國以外」。

台北世大運凝聚人心，德媒認為這裡的民族自豪感正前所未有地高漲。（資料照，記者林正堃攝）