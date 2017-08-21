為赴奧勒岡州看日全蝕 飛行員不幸墜機身亡

美國加州一架小型飛機在趕赴奧勒岡州觀賞日全蝕途中不幸墜毀，飛行員當場身亡。（歐新社）

2017-08-21 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國21日將迎來日全蝕奇景，不少民眾從家鄉趕赴至奧勒岡州卡位，但當地時間8月19日卻傳出一件悲劇，一架從舊金山灣區起飛往奧勒岡州的小型飛機在抵達目的地前，不幸墜毀於威洛克里克峽谷（Willow Creek Canyon），飛行員當場罹難。

綜合外媒報導，該架失事小型飛機的飛行員來自加州門羅帕克（Menlo Park），為了觀賞日全食美景，特地開飛機趕赴奧勒岡州，大約於當天上午11時從聖卡洛斯（San Carlos）機場起飛，但就在降落馬德拉斯機場（Madras Municipal Airport）前，不幸墜落於峽谷中，失事地點與機場距離僅1英里，且飛機殘骸還因爆裂而引發火災。

飛機失事所在地的傑弗遜縣（Jefferson County）警長吉姆·阿德金（Jim Adkin）證實，除了機上一名飛行員當場身亡外，並無其他罹難者。

全美民眾瘋日全蝕，位於奧勒岡州中部的馬德拉斯機場已有數百架飛機為了日全蝕而降落於此。奧勒岡州中部是觀賞21日難得一見的日全食的絕佳之地，估計有大約20萬人為看日食通過各種方式趕到這一區域。