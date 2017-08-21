巴塞隆納恐攻炸彈工廠 有撒旦之母痕跡

2017-08-21 03:00

〔中央社〕警方今天指出，西班牙兩起攻擊中，據信嫌犯製造炸彈的一間房子裡，發現別名「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP）痕跡。TATP是種容易製造卻致命的炸藥。

法新社報導，危險又不穩定的TATP已成伊斯蘭國（IS）精選炸藥，從巴黎和布魯塞爾，到敘利亞與伊拉克戰場，聖戰士都在使用。伊斯蘭國宣稱犯下巴塞隆納和濱海度假勝地坎布里爾斯（Cambrils）的攻擊案。

調查人員在距巴塞隆納西南約200公里的阿爾卡納爾鎮（Alcanar）一間房子裡起獲製造炸藥的原料。據信那裡是這個恐怖組織製造炸彈的工廠。

製造TATP過程中，將酸加入混合物時會釋出熱也可能著火，最需謹慎處理。據信嫌犯在那間房子準備炸彈時意外引爆，巴塞隆納攻擊之前就至少炸死兩名成員。

TATP是19世紀末德國化學家所發明，使用的原料一般商家唾手可得，其中包括丙酮、含氧水和硫、氯化氫或硝酸，然後按一定比例合成。

聖戰士為此打造了完整的實驗室，一開始只是幕後製作，後來更升級達到產業水準，以便在敘利亞和伊拉克產製TATP和其他炸藥。

總部設在英國的非政府組織衝突軍備研究所（Conflict Armament Research）去年的報告指出，有51 家公司提供伊斯蘭國自製炸藥所需原料。

這些公司遍及20國，包括土耳其和俄羅斯，還有比利時及美國。