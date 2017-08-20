她一生對抗痲瘋病 巴國首次為外籍基督徒辦國葬

2017-08-20 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕在巴基斯坦致力於與痲瘋病患者站同一陣線長達半世紀之久，被讚譽為「巴基斯坦的德蕾莎」，修女普福（Ruth Pfau）昨天入土長眠，舉國哀悼，這也是人口一半以上是穆斯林的巴基斯坦，首次為外籍的基督教徒舉行國葬。

根據外媒報導，出生於德國萊比錫（Leipzig）的普福於10日辭世，享壽87歲。1962年普福視察位於巴基斯坦卡拉奇（Karachi）火車後站的痲瘋病患聚集地，從此她便決定要將自己奉獻給這些受苦的人們，就這樣過了50年之久，全國設立了大大小小共150家痲瘋診所，拯救上萬痲瘋病患與窮困人民，因為她的犧牲奉獻，痲瘋病終於在1996年於巴基斯坦受到穩定控制，普福從此成為巴國人民的英雄，稱她是「巴基斯坦的德蕾莎修女」。

普福逝世舉國上下、社會各界皆表示哀痛與敬意，政府也開先例為這位外籍基督徒舉行國葬，披上巴基斯坦國旗由士兵抬入卡拉奇聖博德主教座堂（St Patrick's Cathedral）接受人民致敬。巴國總統胡笙（Mamnoon Hussain）昨天出席國葬並悲傷的表示：「普福雖然在德國出生，但她的心永遠在巴基斯坦」。卡拉奇瑪麗阿德萊德痲瘋中心（Marie Adelaide Leprosy Centre）的工作人員莫里斯（Yasmeen Morris）說，「她的離開將會是人類的巨大損失」。