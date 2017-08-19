泰國「最辣熟女」婚紗照曝光 為自己活出精采人生

席丹男友是一位保全，和她住在同一條街上。兩人相戀後，男方主動出擊，追求席丹。（泰國網FB）

2017-08-19 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕泰國「最辣熟女」席丹（Sitang）以各種奇葩舞姿聞名，靠著自己的魅力在市場打出知名度！不久前才曬出與男友兩人一同出遊的照片，如今與男友合拍的婚紗照竟然也曝光了，這些照片令眾人為之讚嘆，不禁好奇詢問結婚之日近在眼前？

《泰國網》報導，席丹（Sitang）與交往10多年的男友婚紗照曝光，照片上畫著精緻妝容穿上婚紗的Sitang露出了小女人的嬌羞。席丹透露，因為喜新厭舊的性格，在遇到現任男友前已經與很多男人交往過，然而和現任男友在一起的10多年卻一直很開心。她表示，兩人彼此信任也不曾出軌，對於結婚的想法，她則回應，兩人不在乎那些形式，因此沒有談過舉辦婚禮的事，但是卻一直考慮要去登記註冊，「就等法律認可第三性別」。穿婚紗一直是她的夢想，如今終於圓夢。

席丹出生在泰國曼谷，老天給了席丹一個男兒身，然而她卻認為自己擁有的是女兒心，行為表現都與女生無異。家人都知道她的性向，然而她卻將「老天的玩笑」放在心中，絕口不提，母親還在世之前，她都以男人之姿過著生活，直到母親過世後，她才大膽的解放心中的小宇宙，穿著女裝出門，奔向內心的自由國度。

席丹說，她原本的志向是想當一個服裝設計師，但是礙於家中的壓力而被迫放棄，而後考上蘭甘亨大學法律系！在母親辭世後，她也改換跑道，擔任翻譯工作者，她的英文、泰文的能力都很好。她提及，年輕的時候她也寫過男同志小說，並投稿到雜誌社。

席丹平日喜歡把自己打扮的花枝招展，甚至經常自拍將影片上傳到網絡，喜歡「甩頭弄舞」的她，在江湖人有一個稱號「甩頭舞者」。

席丹表示，一剛開始的成名純粹只是意外，不知到是哪一個人將她的照片和影片分享出去，而後一傳十、十傳百，越來越多人看到，在眾人廣為盛傳之下，她就這麼莫名其妙的變成一名網紅。

意外躋身為網紅後，代言的活動開始找上門，身價也因此不斷上漲！席丹表示自己的生活並沒有因成名而有了什麼改變，唯一的變化就是她認為自己找到好歸宿，準備要出嫁了。