吃魚驚見大寄生蟲 店家一把搶走扔嘴裡「這可以吃啦」

該店招牌菜「湄公魚」。（擷取自微博）

2017-08-19 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇一名黃姓女子日前偕友至餐廳聚餐，才剛開始吃便發現一條疑為寄生蟲的物體，讓她們食慾全消。黃小姐隨即向店員反映，店長趕到桌邊後竟一把抓起寄生蟲便往嘴裡塞，口中還嚷著「不是寄生蟲，這可以吃啦」，令這2名顧客當場看傻了眼。

綜合中媒報導，事發當天黃女與一名友人相約，到當地一間知名餐廳用餐，席間她們點了一份該店的招牌菜「湄公魚」準備大快朵頤，不料竟在魚體內發現一條疑為寄生蟲的物體。黃小姐隨即向店員反映，後者解釋此為「魚筋」而不是寄生蟲，但由於跟一般魚筋外表有所差異，黃小姐直言不信，要求店長出面處理。

餐廳負責人隨後趕到桌邊，先稱這是魚筋，看了看又改口說是豆芽菜，接著再說是黏在鍋底燒焦的魚筋，最終仍未給出合理解釋。無奈之下，黃小姐找了一條真魚筋做比對，發現兩者差異不小。情急之下，負責人竟突然伸手，一把將「寄生蟲」抓起扔進嘴裡，一邊吃一邊說「這個不是蟲子啦」，讓黃小姐與友人看傻了眼。

由於「物證」已被店家銷毀，黃小姐一行人後來便放棄追究，店家隨後將她們消費金額打了9折作為補償。對此，專家指出，淡水魚體內寄生蟲數量較多，呼籲民眾盡量不要生食，以免危害健康。