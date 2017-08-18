巴塞隆納恐攻 IS出面坦言策畫攻擊

激進組織「伊斯蘭國」（IS）已透過旗下《阿瑪克通訊社》（Amaq）坦承這起攻擊是由他們所策畫。（法新社）

2017-08-18 04:30

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙巴塞隆納知名觀光景點蘭布拉大道（Las Ramblas）在當地時間17日下午發生汽車衝撞人群的恐怖攻擊事件，最新死傷數字已攀升到12死80傷，當地警方也定調這是一起恐怖攻擊。根據《紐約時報》報導，激進組織「伊斯蘭國」（IS）已透過旗下《阿瑪克通訊社》（Amaq）坦承這起攻擊是由他們所策畫。

《阿瑪克通訊社》表示：「犯下巴塞隆納攻擊案的是伊斯蘭國聖戰士」，並表示他們是響應針對聯盟國家（指以美國為首打擊伊斯蘭國的聯盟）發動攻擊的號召，而採取的攻擊行動。」

美國總統川普在推特上表示，「美國譴責這次襲擊，並會提供任何必要的幫助，提醒西班牙人要堅韌、堅強，我們愛你！」華府反恐官員也說，他們與西班牙當局接觸，願提供任何援助。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）和歐盟執行委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）也先後發表聲明，譴責巴塞隆納的汽車撞人恐怖攻擊事件。圖斯克說，這是種「懦夫」行為，全歐洲都會巴塞隆納站在一起。容克更表示歐盟委員會隨時準備向西班牙伸出援手提供幫助。他同時讚揚那些對傷者提供援助的「英雄們」