巴塞隆納恐攻 IS出面坦言策畫攻擊

〔即時新聞/綜合報導〕西班牙巴塞隆納知名觀光景點蘭布拉大道(Las Ramblas)在當地時間17日下午發生汽車衝撞人群的恐怖攻擊事件,最新死傷數字已攀升到12死80傷,當地警方也定調這是一起恐怖攻擊。根據《紐約時報》報導,激進組織「伊斯蘭國」(IS)已透過旗下《阿瑪克通訊社》(Amaq)坦承這起攻擊是由他們所策畫。

《阿瑪克通訊社》表示:「犯下巴塞隆納攻擊案的是伊斯蘭國聖戰士」,並表示他們是響應針對聯盟國家(指以美國為首打擊伊斯蘭國的聯盟)發動攻擊的號召,而採取的攻擊行動。」

美國總統川普在推特上表示,「美國譴責這次襲擊,並會提供任何必要的幫助,提醒西班牙人要堅韌、堅強,我們愛你!」華府反恐官員也說,他們與西班牙當局接觸,願提供任何援助。

歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)和歐盟執行委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)也先後發表聲明,譴責巴塞隆納的汽車撞人恐怖攻擊事件。圖斯克說,這是種「懦夫」行為,全歐洲都會巴塞隆納站在一起。容克更表示歐盟委員會隨時準備向西班牙伸出援手提供幫助。他同時讚揚那些對傷者提供援助的「英雄們」

