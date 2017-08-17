CEO紛紛走人 川普解散2大白宮顧問團

美國黑石集團執行長蘇世民（圖中）和其他企業成員電話會議討論後，決定解散作為總統川普（圖右）顧問團的白宮戰略和政策論壇。（路透）

2017-08-17 09:18

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國知名大企業執行長（CEO）紛紛辭去擔任美國總統川普的白宮顧問，3天內至少有8名企業CEO宣示走人，「以腳投票」表態對川普未譴責維吉尼亞州種族主義暴力事件的抗議。臉上面子掛不住的川普因此宣布，將解散白宮由企業界組成的2大顧問團。

川普週三推文表示，他將解散由企業界大咖組成的白宮製造業委員會、戰略與政策論壇。一名知情人士透露，其中一個委員會成員於週三上午舉行電話會議後，決定解散。川普在報導傳出委員會將解散後，發表上述推文。

消息人士表示，白宮戰略和政策論壇週三上午，由主導的美國知名投資公司黑石集團（Balckstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）安排了該場電話會議。一些大規模美國企業CEO在電話會議上，討論了該顧問團將何去何從？

這名人士表示，戰略和政策論壇成員最後決定解散，部分成員表示本來也打算退出。

川普本週二對維州沙洛茲維爾流血暴力事件的發言，甚至引發多位共和黨的政治大咖、及盟邦英國的譴責。

包括康寶濃湯公司（Campbell Soup）、3M公司、默克藥廠（Merck & Co）、運動服飾品牌UA（Under Armour）、科技大廠英特爾（Intel）等8名企業CEO，辭去白宮2大顧問團的顧問職。