南韓雞蛋檢出「殺蟲劑」 3大通路、超商全面停售

南韓本土產的雞蛋，昨日被檢出殺蟲劑成分。（歐新社）

2017-08-15 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕在歐洲「毒雞蛋」持續發酵之際，南韓本土產的雞蛋在昨（14）日被檢出殺蟲劑成分，目前該國三大通路和多家零售商、便利超商已從今起停止販售雞蛋。

《韓聯社》報導，南韓農業食品和農村事務部表示，位於首爾東部南楊州市一家擁有8萬隻母雞的農場，其產出的一些雞蛋被檢出含有殺蟲劑成分「芬普尼（Fipronil）」。該農場每天生產約2萬5000顆雞蛋，農業部門並未說明有多少樣本對農藥測試呈現陽性，但已在週二下令所有蛋農停止出貨，以便檢驗。

易買得（E-Mart）、Homeplus、樂天瑪特等3家大型超市已從今起暫停銷售雞蛋，直到南韓政府調查結果出爐。便利商店等也決定停止販售蛋製品。Homeplus有關負責人表示，Homeplus並沒有從這次被檢出殺蟲劑的農場進貨，但出於預防目的，決定所有門市暫停銷售雞蛋。

當局表示，週二晚間將對超過20萬隻母雞進行快速檢驗，大約每日上市量25％的雞蛋，可在週三上架出售。農業部強調，當局計畫在3天內完成所有蛋場的檢驗。

流通業相關負責人表示，過去曾因禽流感導致雞蛋供不應求，超市曾一度停售雞蛋，但大型超市、便利商店和零售商等全面停售為首次，預計會引發市場混亂。