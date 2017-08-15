部署戰機與導彈！共軍：印軍撐不過1週

中軍公布戰術為「不打地面戰」，圖為中國國家主席習近平（左）及印度總理莫迪（右）。 （圖擷取自《zee news》）

2017-08-15 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境情勢緊張，雙方對峙已持續超過2個月，有中媒指出，1名軍方內部人士公開戰術，指出解放軍會部署戰機和戰略導彈，早期不會與印軍打地面戰，直言「印度軍隊可能撐不過1個禮拜」。

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綜合中媒報導，據香港《南華早報》，有1名軍方內部人士表示，「解放軍早期並不會與印軍打地面戰，而是部署戰機和戰略導彈，來癱瘓印度駐紮在喜馬拉雅山邊界處的山地部隊，直言「印軍可能撐不過1個禮拜」。

報導指出，與中國軍方有密切聯繫的消息人士指出，中國解放軍越來越意識到戰爭開打的可能性，但會將任何衝突盡量壓縮到小範圍內，而印度國防部長賈特里（Arun Jaitley）11日則對議會表示，印度軍隊已對中印對峙可能發生的任何不測事件做好了準備。

有消息人士透露，西部戰區的軍官與部隊皆已收到指令，開始為與印度在洞朗地區的戰爭作準備，而這些消息人士一致表明，中國軍方認為任何衝突都會得到管控，不會波及到其他有爭端的地區。

然而，印媒《印度時報》卻有一篇報導指出，印度安全機構確信，中國不可能願意冒戰爭的風險，當中還有消息人士表示，有1個能「保住面子」的可行方案就是中印雙方同時將軍隊從不丹的領土洞朗地區撤離。