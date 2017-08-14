「金正恩是惡霸」 關島總督：揍一拳才能制止他

2017-08-14 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕針對北韓日前揚言攻擊關島，美國總統川普（Donald Trump）多次放狠話回應，但挨批加劇緊張情勢，關島總督卡沃爾（Eddie Calvo）則力挺川普，他說，「有時只能往惡霸的鼻子上揍一拳，才能制止他的行為。」

《法新社》報導，卡沃爾表示，他很高興美國領導人以強硬態度回應北韓威脅，他說，「每個在小學校園長大的人，都知道何謂惡霸」，「金正恩就是一個惡霸，擁有一些非常強大的武器，這種惡霸必須以強烈的反擊回應。」

共和黨的卡沃爾說，川普在處理北韓問題方面，受到不公正的批評。他說，自2013年以來，北韓已威脅關島至少3次，在這塊美國領土上，有2個大型軍事基地，擁有6000多名軍事人員。

卡沃爾說，川普和過去的總統有很大的不同，但他也指出，過去的總統也曾用強硬的言語來警告平壤，包括歐巴馬（Barack Obama）在去年曾說，「我們的軍火庫顯然能毀滅北韓」。

他說，歐巴馬的言詞態度沉穩而冷靜，用句號結尾，另一位總統則說砲火和怒火，最後加上驚嘆號，但這兩者傳遞的訊息是相同的。

卡沃爾說，他並沒有預期北韓的威脅會對關島的旅遊業產生重大影響，「關島是一個安全的地方」，歡迎世界各地的人到訪關島。