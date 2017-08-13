山羊席捲社群平台 成為新寵兒

山羊在國外引發旋風，瑜伽融合山羊，讓山羊輕踩背部的「山羊瑜珈」。（法新社）

2017-08-13 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕國外掀起一股山羊熱潮，知名社群平台Instagram上有許多山羊熱愛者，分享自己山羊的可愛模樣，引起許多網友關注，還讓許多人興起飼養的念頭。但每張照片背後是有相當多的辛酸，飼主表示照顧山羊可不是一件輕鬆的事，跟養狗是不一樣的。

綜合外媒報導，山羊萌樣近日引發熱潮，不僅有讓山羊在身上輕踩的健身方式「山羊瑜伽」，甚至還被《紐約時報》（New York Times）稱今年是「山羊之年」。除此之外，在社群平台Instagram上也有山羊瘋，有許多以山羊為主題的高人氣帳號，如「普吉特海灣山羊救援」（Puget Sound Goat Rescue）、「快樂小山羊」（ Happy Little Goats）等追蹤人數都高達4萬人，其中「萊莉農場救援」（Riley Farm Rescue）裡一頭叫西奧多（Theodore）的山羊，被粉絲當作英雄，因為牠幫助另一頭山羊脫離困境。

要拍出山羊的好照片難度很高，普吉特海灣山羊救援的莎拉克拉普斯汀（Sarah Klapstein）指出，大多數的山羊一看到鏡頭會猛撞，所以要拍到好角度很困難。自稱是「瘋狂山羊小姐」的潔西帕特貝恩（Jessi Pottebaum）也表示，自己有34頭山羊，每隻都已經習慣她的存在，也因此她鏡頭下，山羊玩耍或是精心打扮的照片就變得很好拍。

山羊熱潮造成許多人想嘗試飼養山羊，依照美國山羊學會（American Goat Society）的規定，一隻山羊最少需要1萬5000平方呎活動空間，圍籬跟住所也很重要。普吉特海灣山羊救援創辦人芭芭拉傑米森（Barbara Jamison）指出，我們不斷嘗試教育民眾他們該做哪些準備。大家以為所有山羊都跟網路上看到的一樣搞笑可愛，其實不是。帕特貝恩也表示，有非常多要學的事，養山羊跟養狗是不一樣的。