莫斯科黑店專宰中客 商品比原價貴了35倍

俄羅疵莫斯科傳出有珠寶首飾店只接待中國旅客，商品比原價多了35倍。（法新社）

2017-08-13 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國觀光客變成肥羊！俄羅斯首都莫斯科近來出現只接待中客，卻禁止當地民眾入內消費的詭異珠寶首飾店。商店的鄰居認為這是差別待遇，經過抗議後終於獲准到店裡逛逛，卻驚覺架上所賣的珠寶，竟然比原價貴了35倍之多。

據中國國際廣播電台網站《國際在線》報導，俄羅斯媒體《共青團真理報》最近揭露此事，退休婦女伊萬諾娃透露，自己所住的公寓裡有幾家商店很奇怪，她想進去看看都被保安拒絕，而且店面窗戶上總是掛著百葉窗。

某次她終於成功進去其中1間店，赫然發現裡面都是中國旅客，手上也都拿著奢侈品包裝袋。伊萬諾娃對此相當不滿，向店家大聲抗議「為什麼他們可以進來，而我不能？」珠寶店只好讓她在中客離開之後來店內購物。

伊萬諾娃表示，店裡全都是由黃金、鑽石、琥珀做的珠寶和首飾，價格令人咋舌，例如1串琥珀手鍊要25萬盧布（約新台幣12萬5000元），而她之前在其他地方買1串只要7000盧布（約新台幣3500元）。

對此世界無國界旅遊協會的發言人阿卡莫夫指出，這些旅行團並不正常，可能是依靠「灰色模式」在運作。也就是用低價團費吸引旅客，但遊客們被限制只能在某些特定商店裡消費。

阿卡莫夫說，這種行為就像是在搶劫，因為商品價格高到難以想像，而每賣出1個珠寶首飾，旅行社就會獲得「灰色收入」，填補低廉團費所壓低的住宿費和機票費。