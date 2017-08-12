危機八月？美韓軍事演習將舉行 北韓恐動用潛射導彈

北韓恐在美韓軍演期間發射潛射導彈。（資料圖 路透）

2017-08-12 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部於昨（11）日表示，美軍將與南韓軍隊於本月21日到31日舉行定期的共同軍事演習，外界認為此舉恐將再度激怒北韓，在去年的美韓共同軍事演習中，北韓就曾發射了潛射彈道飛彈（SLBM），在兩國關係緊張的情況下，日媒更以「危機八月」來形容情勢一觸即發。

綜合外媒報導，「乙支自由衛士（UFG）」是以北韓為假想敵的美韓共同軍事演習，假想目標為北韓的軍事基地與核子設施，演習內容大部分為電腦模擬，美軍將出動17500人參加演習，也將會出動兩艘核動力航母。

而在去年的演習中北韓曾發布了最高等級警戒，官方媒體痛批演習是「公然宣戰佈告」、「兇惡無人道的實戰性核戰演習」，直嗆「只要有些微侵略的徵兆，就會毫不留情地讓美韓在我們的核武打擊沐浴」。而北韓軍方也在演習期間發射了潛射飛彈，挑釁意味十足。

另外，北韓近期的潛水艇的動向也耐人尋味，北韓上個月28日發射洲際彈道飛彈後，30日又在新埔的潛艦基地舉行了潛射彈道飛彈的發射實驗，光是在7月份北韓就進行了4次相同的實驗。外界認為，令美韓顧忌的除了洲際彈道飛彈，能夠有效先發制人、報復與奇襲的潛射彈道飛彈也是一大問題。而近期兩國的局勢一觸即發，也各自有了最壞打算的準備，這個「危機八月」究竟會發生什麼事，外界都相當的關注。