聞到乘客濃濃厭世味 Uber司機淡定救人

佛羅里達一名Uber司機憑著自身機警，報警後成功救下一名跳橋輕生的乘客。圖為日光高架橋。（美聯社）

2017-08-10 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕佛羅里達一名Uber司機日前載著一名20多歲男性乘客時，從對談中感到對方有想輕生的念頭，便等乘客下車後立刻致電警方，成功阻止憾事發生。

據《美國國家廣播公司》（NBC）報導，坦帕灣（Tampa Bay）一位名為法爾力（Chad Farley）的Uber司機當地時間8月7日晚間，載著一名言談頗為厭世的乘客，這名年僅20多歲的男性乘客告訴法爾力他被診斷出罹患腦癌，且要求在日光高架橋（Sunshine Skyway Bridge）橋中央下車。

法爾力從這名乘客的言談與下車「目的地」，感覺到對方有極大可能會從橋上跳海自殺，但他並沒有驚動對方，除了與他正常聊天外，還陪對方一起禱告。

事後法爾力並未載客人到橋的正中央，而是將他放在離橋不遠處便隨即報警。佛州高速公路巡邏隊（Florida Highway Patrol）在橋邊一處碼頭找到這名乘客。雙方交談到一半，乘客突然跳入水中，所幸最後被警方救起送醫。

法爾力得知乘客還活著相當開心：「我相信上帝把他放到我的車上來，一定有什麼原因」，並表示希望能與乘客重新取得聯繫，願成為他終身的朋友。

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