日轎車飛撞客運車頂 1人死亡20人傷

2017-06-10 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本今早7點半左右發生嚴重車禍，在東名高速公路上，一台轎車逆向行駛，直接撞上客運，由於撞擊力道猛烈，小轎車直接衝上客運車頂，轎車駕駛當場死亡，至少20人受傷。

綜合日媒報導，愛知縣新城市的東名高速公路，於今早發生一起嚴重車禍，一台載有47人的客運，從豐川縣出發，計畫前往山梨縣進行一日遊的行程，卻在東名高速公路上遭到逆向車輛撞擊，逆向小轎車衝上客運車頂，轎車駕駛當場死亡，客運駕駛以及乘客約20人受傷。報導指出，事故造成該路段封閉逾5小時，肇事原因警方正在調查中。