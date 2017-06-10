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日轎車飛撞客運車頂 1人死亡20人傷

2017-06-10  13:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本今早7點半左右發生嚴重車禍，在東名高速公路上，一台轎車逆向行駛，直接撞上客運，由於撞擊力道猛烈，小轎車直接衝上客運車頂，轎車駕駛當場死亡，至少20人受傷。

綜合日媒報導，愛知縣新城市的東名高速公路，於今早發生一起嚴重車禍，一台載有47人的客運，從豐川縣出發，計畫前往山梨縣進行一日遊的行程，卻在東名高速公路上遭到逆向車輛撞擊，逆向小轎車衝上客運車頂，轎車駕駛當場死亡，客運駕駛以及乘客約20人受傷。報導指出，事故造成該路段封閉逾5小時，肇事原因警方正在調查中。

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  • 日本愛知縣新城市的東名高速公路上，發生一起死亡車禍，一輛逆向轎車衝上客運車頂，駕駛當場死亡。（圖翻攝自NHK）

    日本愛知縣新城市的東名高速公路上，發生一起死亡車禍，一輛逆向轎車衝上客運車頂，駕駛當場死亡。（圖翻攝自NHK）

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