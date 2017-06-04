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安倍欲修憲 日本明年有望首次舉行公投

日本首相安倍晉三想要實現修憲公投，路透認為此舉恐造成社會分裂。（美聯社）

2017-06-04  22:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本明年可望進行史上首次公投，將決定是否修改和平憲法，外界認為公投將讓日本跨出歷史性的一步，若是公投過關將為首相安倍晉三的自民黨留下一大政績，但恐也會造成社會分裂，讓中國和南韓感到憂心。

《路透》報導，由美國起草的日本和平憲法上個月實施滿70週年，安倍日前提出2020年前修改憲法第9條，以闡明自衛隊現今模糊不清的地位。

報導指出，若公投成功將是安倍的一項勝利，但修改憲法第9條的做法勢必引起中國和南韓關注。不過分析人士認為，由於北韓核武發展問題，即使公投通過，首爾方面應也不會直接批評日本；中國外交部發言人華春瑩最近則表示，中方呼籲日本能尊重和平憲法的精神。

自民黨憲法修改推進總部代理部長船田元表示，自民黨將在今年底提案，國會明年可能進行表決，再決定是否進行公投。

不過根據日本《NHK》民調，支持修改憲法第9條的日本民眾已從2002年的30%降低至今年初的25%，顯示許多日本民眾對安倍的保守政策不信任，另外根據《日本經濟新聞》民調，卻有51%民眾支持安倍提出的修憲議題，報導指出日本選民已經分裂成兩派。

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相關關鍵字： 修憲 公投 和平憲法 安倍晉三 憲法第9條 日本 自民黨 自衛隊
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