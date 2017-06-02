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川普退巴黎協定 中國趁虛成環保共主？

美國宣布退出巴黎氣候協定後，有分析認為歐洲國家將往中國靠攏、外界預期中國將趁勢補位成為環保龍頭。但也有學者指出，中國沒這個能力，需要與他國共同領導。（美聯社）

2017-06-02  17:23

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統川普宣布退出巴黎氣候協定，不僅引發國內外一片撻伐，更送給了中國一手好牌。學者指出，對中國國家主席習近平而言，是活躍世界舞台非常好的一年。另外，向來在全球環保事務上不大發言的中國將趁虛而入，致力朝環保龍頭的地位邁進。

在川普宣布退出巴黎氣候協定之前，中國國務院總理李克強本週與歐洲各國領袖會晤時就宣布，中國仍遵守巴黎氣候協定，與各國共同面臨氣候變遷的挑戰。北京大學經濟學教授包定（Christopher Balding）直言，「（美國）哪裡出現了漏洞，中國就會趁虛而入。」

根據美聯社，對中國13億人來說，汙染已是老問題，但中國領導階層已決心徹底改革。美國國會的美中經濟暨安全審議委員會主席白嘉玲表示，中國在川普當選前早就在改革，只是川普讓中國更容易把美國從肩負全球環保重擔的位子拉下來。

諸多分析也指出，川普棄守巴黎氣候協定後，歐洲國家將往中國靠攏，對習近平而言，再也沒有比這個更好的劇本了。紐約時報說，川普送了中國一份大禮：領導世界的機會。

但是，身為世界第一大碳排放國，被笑稱「氣候不良少年」的中國，能藉此成為環保「龍頭」嗎？

美國有線電視新聞網（CNN）說，雖然中國已經減少碳排放，也在再生能源上挹注更多資金，但煤炭仍占中國能源消費總量66％。

紐約時報指出，中國挺身支持巴黎氣候協定，贏得國際讚譽，但若美國放棄這項協定，中國仍無法取代美國的空缺。

北京大學國際關係學院學者張海濱說，國際社會可能期待中國當環保領導者，「但我的看法是，中國沒有能力獨自挑起擔任全球英雄的重責。反之，我們應該與金磚四國（巴西、俄羅斯、印度及中國）和歐洲國家密切合作」，「集體領導將相當重要。」

紐時另指出，中國早已磨刀霍霍，想和歐洲建立合作關係抗衡美國，可能藉由氣候協議實現這道想像中的策略。

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  • 川普於華府時間1日在白宮宣布，美國退出巴黎氣候協定。（美聯社）

    川普於華府時間1日在白宮宣布，美國退出巴黎氣候協定。（美聯社）

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