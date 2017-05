2017-05-29 22:54

〔即時新聞/綜合報導〕北韓今(29)日清晨再度試射飛彈,日本政府稱,飛彈可能落入日本經濟海域。美國總統川普(Donald Trump)晚間指出,北韓試射飛彈是對中國極大的不尊重。

綜合外媒報導,川普在推特發文指出,「北韓又發射了1枚彈道飛彈,此舉極不尊重鄰國中國」,接著他又說,「不過中國在這方面已經很努力了!」

今次是北韓3週內第3度試射飛彈,南韓聯合參謀本部指出,當天淩晨試射的彈道導彈不止一枚,飛行高度最高達120公里,飛行距離為450公里。

中國外交部則表示,反對北韓違反聯合國安理會有關朝鮮半島問題的決議,進行發射活動,敦促北韓不要再採取有違決議的行為,為重啟對話談判創造必要條件,並籲有關各方保持冷靜克制。

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile...but China is trying hard!