英國鋼鐵人再次起飛 打破最速紀錄

布朗寧成功起飛。（路透）

2017-05-29 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國38歲發明家布朗寧（Richard Browning）研發出「鋼鐵人」飛行服聲名大噪，他日前接受媒體採訪，展現飛行服的性能，他以超過30英里（約48公里）的時速移動了數百公尺，打破之前的最速紀錄，不過為了安全考量，他只有離開地面一點點距離而已。

《路透》報導，這套飛行服的引擎安裝在使用者的後背和手臂上，布朗寧說，它可以帶人離地1000英尺（約304公尺），理論上來講，時速可達到280英里（450公里）。

布朗寧認為，這套飛行服可以運用在軍事、搜索及救援，或者是主題公園等，他透露，已經從風險投資家手中獲得了創業投資，娛樂業龍頭以及英、美軍方也對此感到興趣。

布朗寧說，目前飛行裝還有許多待改進的點，他會在專家和投資者的幫助下進行修改，他補充，如果在50~60英尺（約15~18公尺）的高空中，飛行裝突然故障，這才是真正的挑戰，目前正在努力解決許多技術上的問題。

飛行影片：

布朗寧研發出「鋼鐵人」飛行服。（路透）

布朗寧在媒體前試飛。（路透）

這套飛行服的引擎安裝在使用者的手臂和後背上。（路透）

這套飛行服的引擎安裝在使用者的手臂和後背上。（路透）