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香港六四遊行1000人參與 人數創9年新低

六四遊行在下午3時30分前開始，從灣仔修頓球場遊行至位於西環的中國駐港中聯辦。（法新社）

2017-05-28  22:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港支聯會今（28）日舉行六四遊行，一度與警方發生衝突，主辦單位宣布，本次遊行人數為1000人。今年參與人數是自2008年以來新低，也創下歷來第2低紀錄。

綜合港媒報導，六四遊行在下午3時30分前開始，從灣仔修頓球場遊行至位於西環的中國駐港中聯辦，行至西邊街時，與警方發生爭執，雙方一度發生衝突、僵持，最後遊行人士同意讓出馬路，讓車輛先行，警方也開放另一車道給予遊行隊伍。

遊行隊伍在傍晚抵達中聯辦，支聯會宣布，本次遊行共有1000人參加。人數創下9年新低，亦是歷來第2低。去年則有1500人參與，最低紀錄為2008年，僅990人參加。警方則估計，本次遊行高峰時有450人參與，是警方10年來估計數字中，最少的一次。

支聯會副主席蔡耀昌說，「我們對於人數，不會覺得很重要，要去衡量是否繼續辦，如果我們的目標未能達到，我想人多人少，支聯會都會繼續我們的抗爭行動。」

蔡耀昌也呼籲民眾參與下週日（4日）在維多利亞公園舉行的燭光集會，借香港回歸20週年向中國國家主席習近平爭取公義的訴求。

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  • 香港支聯會今（28）日舉行六四遊行。（法新社）

    香港支聯會今（28）日舉行六四遊行。（法新社）

  • 香港支聯會今（28）日舉行六四遊行。（美聯社）

    香港支聯會今（28）日舉行六四遊行。（美聯社）

  • 警方估計，本次遊行高峰時有450人參與，是警方10年來估計數字中，最少的一次。（美聯社）

    警方估計，本次遊行高峰時有450人參與，是警方10年來估計數字中，最少的一次。（美聯社）

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