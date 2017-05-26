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日本新幹線列車險遭縱火！ 7旬老翁座位上燒雜誌
2017-05-26 12:35
日本山陽新幹線列車，今日上午11時左右有名70多歲的老翁涉嫌縱火。（圖擷自《NHK》）
〔即時新聞／綜合報導〕日本山陽新幹線列車，於今日上午11時10分有乘客撥打110，通報一名男子試圖縱火，警方隨後在岡山站逮捕該名70多歲的老翁，他涉嫌在列車座位上以打火機焚燒雜誌。
綜合日媒報導，乘客當時驚見老者在燒東西，連忙拿水將火勢澆熄，座椅有被燃燒的跡象，車上沒有任何旅客受傷。列車在事發後抵達岡山站，乘客們下車後換搭其他列車，後續造成約15分鐘的誤點，目前日本警方正在釐清案情。
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