以色列強關半島電視台據點 警察闖辦公室沒收設備

在納坦雅胡下令關閉半島電視台之後，以國人員前往被半島電視台做為辦公室的耶路撒冷飯店房間，以國人員沒收相關攝錄設備。（路透）

2024/05/06 07:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5日宣布，將關閉卡達媒體《半島電視台》（al Jazeera）在以國境內的所有業務，隨後以國便衣警察前往被半島電視台做為辦公室的耶路撒冷飯店房間，沒收相關攝錄設備。

綜合外媒報導，納坦雅胡政府長期以來與半島電視台不合，納坦雅胡過去多次指控半島電視台與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）關係密切，但半島電視台駁斥相關指控。在納坦雅胡下令關閉半島電視台後，以色列便衣警察前往耶路撒冷一間飯店進行搜查，將半島電視台在飯店房間內設置的相關攝錄設備沒收。

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納坦雅胡這次命令包括沒收廣播設備、阻止該頻道播出報導，以及封鎖其網站。據了解，此次行動是以色列首次關閉在該國運營的外國新聞媒體。納坦雅胡強調，只要加薩戰爭還在繼續，以色列政府就會持續關閉半島電視台，因為半島電視台威脅到以色列的國家安全。

半島電視台批評以方舉動，並強調以方指控是「危險且荒謬的謊言」，更使半島電視台的記者面臨許多風險。半島電視台將透過國際法律機構尋求一切可用的法律管道，維護其自身權利、保護記者，以及維護大眾「知的權利」。

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