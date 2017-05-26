川普對馬克宏說：一直都看好你當選

川普與馬克宏在北約峰會首次會面。（路透）

2017-05-26 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於25日前往比利時布魯塞爾出席北約峰會，過程中也首度與法國新任總統馬克宏（Emmanuel Macron）見面。川普還向馬克宏說，「你才是我最看好的候選人」。

綜合媒體報導，前陣子結束的法國總統大選，由馬克宏對上有「法國川普」之稱的女候選人雷朋（Marine Le Pen）。而川普在與馬克宏見面時，對著他說「你才是我最看好的候選人」，強調媒體說他支持雷朋是錯誤的消息，他的注意力都是放在馬克宏陣營上。

但對北約多有批評的川普，在致詞時也毫不留情的痛批成員國仍未履行對該組織的財務承諾，多數會員國仍未支付應付的費用與防禦經費，強調這對美國人民相當不公平。