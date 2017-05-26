| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄉長買兇殺警案 王焜弘二審減刑改判15年6月 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

英國皇家空軍轟炸IS 飛彈嘲諷寫字照瘋傳

英國皇家空軍對IS發動攻擊，所用的雷射導引炸彈上面，嘲諷地寫著「來自曼徹斯特的愛」。（取自電訊報）

2017-05-26  10:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜日前在曼城體育館開演唱會，卻遇上恐怖攻擊，事後伊斯蘭國（IS）在推特上承認犯案，英國皇家空軍也對IS發動攻擊，一張轟炸IS用的雷射導引炸彈，上面嘲諷寫著「來自曼徹斯特的愛」（Love from Manchester）在網路上瘋傳。

曼城體育館爆炸案造成22人死亡、超過百人受傷，這起爆炸案讓許多英國人憤怒，也引起各界的關注。推特上瘋傳，英國皇家空軍在雷射導引炸彈上，嘲諷地寫著「來自曼徹斯特的愛」，這句話旁邊還畫上一顆愛心。

但不少人質疑照片的真偽，英國皇家空軍發言人隨即證實照片是真的。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： IS 亞莉安娜 伊斯蘭國 曼城體育館 英國皇家空軍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：英國皇家空軍轟炸IS 飛彈嘲諷寫字照瘋傳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.