英國皇家空軍轟炸IS 飛彈嘲諷寫字照瘋傳

英國皇家空軍對IS發動攻擊，所用的雷射導引炸彈上面，嘲諷地寫著「來自曼徹斯特的愛」。（取自電訊報）

2017-05-26 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜日前在曼城體育館開演唱會，卻遇上恐怖攻擊，事後伊斯蘭國（IS）在推特上承認犯案，英國皇家空軍也對IS發動攻擊，一張轟炸IS用的雷射導引炸彈，上面嘲諷寫著「來自曼徹斯特的愛」（Love from Manchester）在網路上瘋傳。

曼城體育館爆炸案造成22人死亡、超過百人受傷，這起爆炸案讓許多英國人憤怒，也引起各界的關注。推特上瘋傳，英國皇家空軍在雷射導引炸彈上，嘲諷地寫著「來自曼徹斯特的愛」，這句話旁邊還畫上一顆愛心。

但不少人質疑照片的真偽，英國皇家空軍發言人隨即證實照片是真的。