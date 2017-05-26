要錢又推人 川普與北約互動惹爭議
〔中央社〕美國總統川普今天當著眾多北約組織成員國元首面前向各國討債要錢；更引人注意的是，川普與眾人步行前往大合照場地時、突然一把推開蒙特內哥羅總理馬柯維奇，引發討論。
這是川普上任以來首度訪問歐洲、並參與他選舉過程中大力抨擊的北大西洋公約組織（NATO）元首峰會，而首度與成員國元首齊聚。川普對北約的想法與態度，反映在他的言行上，尤其是川普對待北約的新成員蒙特內哥羅的方式，他的肢體語言，在美國引發熱烈討論與關切。
當川普在北約總部講完要各國出資應達一定標準、支持北約，現場已一片尷尬。更讓人尷尬的是，正當各國元首邊走邊聊、步行前往大合照現場途中，鏡頭捕捉到原走在眾人後方的川普突伸出右手，一把推開在他前方、正和其他國家領袖講話的馬柯維奇（Dusko Markovic）。
畫面顯示，馬柯維奇臉上仍掛著笑容，但他也看了川普一眼，似乎沒預料到有這種突如其來的肢體接觸；而川普眼神完全沒看向馬柯維奇，他推人插隊後、僅稍微整理一下自己的西裝，隨即顧著和原本正與馬柯維奇聊天的立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）說話，似乎是詢問有關北約總部建築的話題。
蒙特內哥羅將於6月5日成為北約一員，馬柯維奇受邀出席位於比利時的北約總部所舉行的元首峰會，而川普對馬柯維奇的舉動，「華盛頓郵報」形容不是個讓人非常樂見的姿態，是「讓人尷尬的互動」。
在大合照前，川普致詞時則再度提起北約的經費分攤問題，他說，28個成員國中、仍有23國沒繳交該付給北約的鉅額欠款，各國應繳給北約的會費應達自身國內生產毛額（GDP）的2%。川普說，盟國繳費未達標，「對美國人民與美國納稅人不公平」。
只見鏡頭轉向台下一排成員國領袖，曾和川普交手過的德國總理梅克爾面無表情，還有的國家元首兩手不時交叉於胸前或托腮，另外，不知是否因陽光照耀的關係，有的國家元首皺起眉頭。
川普說，如果北約成員國都能作出充分且全面的貢獻，北約會更強大，尤其是當面對來自恐怖主義的威脅時。
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