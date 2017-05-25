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友人曼徹斯特遇刺 自殺炸彈客萌生「報復欲望」

2017-05-25  22:13

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜22日在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉行演唱會，散場時不幸發生自殺炸彈恐怖攻擊事件，奪走20多條性命。一名與利比亞裔嫌犯阿貝迪（Salman Abedi）家人親近的消息人士今日（25）表示，去年阿貝迪的友人在曼城遭殺害，曾透露「報復的欲望」。

法新社報導，匿名消息人士透露，阿貝迪友人哈菲扎（Abdul Wahab Hafidah）也是利比亞裔，去年5月在曼徹斯特摩西區（Moss Side）遭多名英國青少年刺殺。「那起意外，讓曼徹斯特的利比亞裔年輕人群情激憤，尤其是薩爾曼（阿貝迪名），明顯顯露出想要報復的欲望。」

消息人士說，「城區裡的穆斯林年輕人覺得自己是目標，當時我們還有能力安撫他們」，但是阿貝迪似乎是忘不了那場意外。」「我私下與他交談，試著說服他這只是一起犯罪行為。」

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  • 民眾在曼徹斯特體育館望著氣球和鮮花，為罹難者哀悼。（法新社）

    民眾在曼徹斯特體育館望著氣球和鮮花，為罹難者哀悼。（法新社）

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