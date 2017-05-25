台灣成同志人權燈塔 其他亞洲國家的進展呢？

台灣的同志權益，已經遙遙領先亞洲。（路透）

2017-05-25 20:53

〔編譯周柏憲／綜合報導〕台灣司法院大法官會議24日宣告，現行民法不允許同性結婚的規定違憲，朝同性婚姻合法化邁進一大步。

「路透」指出，縱使台灣大多數人對同志權益持保守看法，但法院的決議，讓台灣邁向亞洲第一個同婚之地。相較於台灣同志權益遙遙領先，亞洲其他國家的同志權益進展仍不足。

●中國

中國自2001年開始，同志身分不再違法，同性戀也不再歸類為精神疾病。同志活動開始活躍於許多大城市，但維權人士說，仍有偏見和歧視。中國一間法院判決同志伴侶不能「合法」結婚，打擊LGBT族群的權利。

就在台灣大法官決議出爐後，中國官媒「環球時報」引述社會學者意見指出，中國承認同性婚姻，只是時間問題。

●南韓

在南韓，同性戀並非違法，卻沒有法律規定禁止歧視，部分同志容易遭受仇恨犯罪的指控。

南韓同性婚姻不受法律承認。2013年一位電影導演與愛侶象徵性結婚，藉此表示少數性傾向人士應該得到同等的權利。

●日本

出櫃仍是日本禁忌，但自1880年起，同性性愛不再違法。2015年，東京市中心的澀谷區政府與東京都世田谷區宣布承認同志伴侶，受予結婚證書、享有類似一般夫妻的權利，像是可以共租一間公寓。

廣島修道大學2015年的調查指出，近1300位受訪者中，51%支持修改國家法律，允許同性婚姻。

●泰國

泰國被視為東南亞同志權益堡壘，1956年將同志除罪化，也已解除同志服兵役的禁令。法律也未禁止同志伴侶收養孩童。根據泰國法律，同志結褵仍不受法律認可。

●越南

越南長期跟同志權益好像沾不上邊，但這個共產國家已悄悄在LGBT相關議題上成為最進步的亞洲國家之一。2013年越南政府頒布法令廢除對同性婚禮的罰款，並允許同性伴侶同居。2015年，同性婚姻除罪化，但不受法律保障。

●柬埔寨

柬埔寨沒有法律禁止同性性愛。維權人士於2003年開始，以電影節與藝術展的型式宣揚LGBT權益。儘管如此，批評者認為，同志仍是社會邊緣人。2007年，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）在一場畢業典禮上表示，對女兒的同志身分表示「失望」。

●近期亞洲同志人權遭壓迫事件：

印尼2名男子性愛時被逮，處以公開鞭刑；印尼警方本週掃蕩同志酒吧，逮捕超過140名男子。

南韓一名上尉與同為男性的士兵發生關係，遭軍事法庭處以緩刑。

新加坡政府公眾集會規定趨嚴，該國年度同志驕傲遊行的主辦方本月宣告，外國人不得參加。