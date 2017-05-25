因IS菲南戒嚴中 杜特蒂：必須盡速處理國安問題
2017-05-25 10:42
〔即時新聞／綜合報導〕為抵擋菲律賓南部民答那峨島的伊斯蘭國勢力，菲律賓總統杜特蒂宣布全島戒嚴，而面對許多的批評聲浪，杜特蒂強調會適當地解決問題，並表示：「必須得盡速處理國安問題。」
本月23日，菲律賓民答那峨島治安部隊與當地的伊斯蘭國武裝份子交火，至今造成5名士兵與警察死亡，杜特蒂宣布民答那峨島全島戒嚴。而由於菲律賓過去戒嚴時有過當鎮壓紀錄，因此受到許多人權團體的批評。
而杜特蒂於昨（24）日於首都馬尼拉召開記者會表示：「與激進組織伊斯蘭國（ISIS）合作的恐怖份子正擴大於民答那峨島的活動，因此必須盡速處理現在面對的國安問題」，強調會妥善地應對，並以軍隊維持治安。
與當地治安部隊交戰的武裝勢力曾對ISIS效忠，並與其他激進組織合作，於菲律賓各地進行爆炸攻擊等反政府活動。根據此次的戒嚴令，60天內軍方無需拘捕令也可逮捕嫌疑犯。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 比同婚棘手… 外媒報台灣 是國家還是地方好猶豫
- 逃亡長達46年 日警意外逮捕「澀谷暴動」通緝犯
- 工作太累？日本這家公司請「貓星人」解壓
- 雅加達公車站爆炸 已知2死
- 中國一帶一路 路透調查：95％日企不想參加
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 淡水找農趣 栗子南瓜隧道討喜
- 機房藏豪宅 詐欺集團不敵空降特勤警
- 牠在配菜裡「加菜」 網友嚇歪「便當免費有人要嗎」
- 短裙辣妹醉倒路旁 休假警救援免被「撿屍」
- 清大碩士生是偷拍狼 2女大生入浴全走光
- 6歲童禁止補習美語、珠算？ 教育部將重啟討論
- 5/25重要財經新聞一覽
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 邵庭自揭患妥瑞氏症 超愛小動物
- 質疑人民不好過 國民黨建議賀陳旦吃「巨無霸粽」
- 台灣無法參加WHA 國台辦嗆：天經地義
- 圓夢基金助學 弱勢學子感恩
- 音樂老師 被指熊抱小三女生
- 卵巢剩一邊難懷孕 女星不戴套「有了就結婚」
- 自由談》願天下人愛其所愛
- 張玉嬿單身踢館國師 虧唐綺陽算桃花不準
- 明年國際證券業協會年會 將在台灣舉辦
- 吃屎名嘴亂扯非法同居 林心如霍建華決定告到底
- 〈實現我的旅遊夢〉水鄉蕩漾萬種風情─荷蘭、比利時
- 礁溪違規農舍 宜縣府：限期月底拆除
- 52歲露鳥伯被逮不認帳 監視器畫面全都錄
- NBA》「只過打1次冠軍賽」歐肥、老巴主播台上開戰（影音）
- 製作紅烏龍 停擺20年揉捻機再啟動
- 《蘇迪曼盃》混雙逆轉勝 台灣今再戰南韓搶四
- （影音）台灣同婚亞洲第一 基督徒鄭秀文說...
- 地震、豪雨夾擊 新中橫崩坍搶修全日封閉
- 弊端頻傳 永豐金三高層請辭
- 女版吳尊抱娃噴母愛 宣布家中有新成員
- 縣市合併 嘉市半數議員連署反對
- 《健康充電站》中醫保健講座
- 亞青少田徑隊 凱旋歸國
- 專家：後陳馮時代 台灣策略要更靈活
- 快訊》專法被廢提行政訴訟 紅十字會敗訴
- 唯數增加昱泉持股 溢價28.5％、昱泉早盤大漲
- 端午連假》鹿耳門天后宮 送香包、文昌筆
- 斷深海閻王腳筋 朱雪璋判6年妻5月
- 強尼戴普5扮史傑克船長 爽收15億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：因IS菲南戒嚴中 杜特蒂：必須盡速處理國安問題
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分