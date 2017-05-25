因IS菲南戒嚴中 杜特蒂：必須盡速處理國安問題

2017-05-25 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕為抵擋菲律賓南部民答那峨島的伊斯蘭國勢力，菲律賓總統杜特蒂宣布全島戒嚴，而面對許多的批評聲浪，杜特蒂強調會適當地解決問題，並表示：「必須得盡速處理國安問題。」

本月23日，菲律賓民答那峨島治安部隊與當地的伊斯蘭國武裝份子交火，至今造成5名士兵與警察死亡，杜特蒂宣布民答那峨島全島戒嚴。而由於菲律賓過去戒嚴時有過當鎮壓紀錄，因此受到許多人權團體的批評。

而杜特蒂於昨（24）日於首都馬尼拉召開記者會表示：「與激進組織伊斯蘭國（ISIS）合作的恐怖份子正擴大於民答那峨島的活動，因此必須盡速處理現在面對的國安問題」，強調會妥善地應對，並以軍隊維持治安。

與當地治安部隊交戰的武裝勢力曾對ISIS效忠，並與其他激進組織合作，於菲律賓各地進行爆炸攻擊等反政府活動。根據此次的戒嚴令，60天內軍方無需拘捕令也可逮捕嫌疑犯。