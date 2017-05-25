| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面通過強降雨 11縣市發布大雨特報！ 快訊》專法被廢提行政訴訟 紅十字會敗訴 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

因IS菲南戒嚴中 杜特蒂：必須盡速處理國安問題

2017-05-25  10:42

〔即時新聞／綜合報導〕為抵擋菲律賓南部民答那峨島的伊斯蘭國勢力，菲律賓總統杜特蒂宣布全島戒嚴，而面對許多的批評聲浪，杜特蒂強調會適當地解決問題，並表示：「必須得盡速處理國安問題。」

本月23日，菲律賓民答那峨島治安部隊與當地的伊斯蘭國武裝份子交火，至今造成5名士兵與警察死亡，杜特蒂宣布民答那峨島全島戒嚴。而由於菲律賓過去戒嚴時有過當鎮壓紀錄，因此受到許多人權團體的批評。

而杜特蒂於昨（24）日於首都馬尼拉召開記者會表示：「與激進組織伊斯蘭國（ISIS）合作的恐怖份子正擴大於民答那峨島的活動，因此必須盡速處理現在面對的國安問題」，強調會妥善地應對，並以軍隊維持治安。

與當地治安部隊交戰的武裝勢力曾對ISIS效忠，並與其他激進組織合作，於菲律賓各地進行爆炸攻擊等反政府活動。根據此次的戒嚴令，60天內軍方無需拘捕令也可逮捕嫌疑犯。

廣告
  • 菲律賓總統杜特蒂回應人權團體，表示會妥善處理。（資料圖 法新社）

    菲律賓總統杜特蒂回應人權團體，表示會妥善處理。（資料圖 法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊斯蘭國 戒嚴 杜特蒂 民答那峨 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：因IS菲南戒嚴中 杜特蒂：必須盡速處理國安問題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.