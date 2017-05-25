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英恐攻兇嫌父親被捕喊冤 「我兒子很乖！」

2017-05-25  11:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）本周一在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）開演唱會，沒想到散場時卻發生自殺炸彈式恐怖攻擊事件，造成22人死亡、百人受傷。22歲兇嫌阿貝迪（Salman Abedi）當場死亡，他的父親拉瑪丹（Ramadan Abedi）以及弟弟沒多久在利比亞的黎波里遭逮捕，但拉瑪丹則替兒子抱屈，大呼「我兒子很乖！」。

綜合外媒報導，拉瑪丹被捕後頻向外媒表示，「我兒子在這起爆炸案中是無辜的！」，他接受《彭博社》訪問時表示，「兒子阿貝迪和其他小孩子一樣，出生在一個有宗教信仰的家庭，我們之前也有討論過類似的恐攻事件，而他都是很反對那樣子的恐攻，因為他認為對那些人來說是沒有宗教正義的，我真的不明白為何他會牽涉這起讓孩子喪命的恐攻事件」。

拉瑪丹目前在黎波里的中央安全部隊（Central Security force）擔任行政管理，他和妻子是在1993年為躲避當時利比亞強人格達費（Moammar Gadhafi）的拘捕，才逃到英國尋求政治庇護。

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  • 英國演唱會恐攻兇嫌父親拉瑪丹替兒子喊冤，直呼「我兒子很乖！」。（路透）

    英國演唱會恐攻兇嫌父親拉瑪丹替兒子喊冤，直呼「我兒子很乖！」。（路透）

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