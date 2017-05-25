女高中生這樣穿太裸露？ 校長暴怒嗆開除…

夏天與她的露肩上衣。（圖取自推特）

2017-05-25 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女高中生，因為穿著不合學校規定，遭校長禁止參加校內活動甚至揚言開除，校長與女高中生發生爭執時，還找來警衛持槍恫嚇，非常誇張。

綜合外媒報導，距離畢業僅剩一段時間，北卡山核桃嶺高中（Hickory Ridge High School）一名成績優異的學生卻因服裝問題，遭禁止參加畢業典禮，甚至可能被開除。

報導指出，女高中生夏天（Summer）日前因為穿了露肩的上衣，遭校長警告違反服儀規定，要求她換衣服。夏天認為自己的露肩上衣沒有問題，拒絕換衣服，引發校長勃然大怒。夏天認為，這與她先前就跟校方有過爭執有關。

校長對夏天做法相當不滿，除了說要連絡她的父母，還找來警衛持槍恫嚇。校長對夏天說，妳要不就換衣服，不然就被逮捕。夏天拒絕妥協，後來被校方以不服從為由，禁止參加所有校內活動，甚至可能開除。