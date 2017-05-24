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聖母峰發現4遺體 今年罹難人數增至10人

當地時間週二在聖母峰上4號基地營帳篷內尋獲4具遺體，今年的罹難人數已增加至10人。（美聯社）

2017-05-24  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾官方今天公佈，當地時間週二在聖母峰上4號基地營帳篷內尋獲4具遺體，今年的罹難人數已增加至10人。

綜合外電報導，當地旅行社嚮導明瑪（Mingma Sherpa）在攻頂前最後一站，標高8000公尺處的4號基地營帳篷內，尋獲4具罹難者遺體，身分仍然未知。尼泊爾登山協會負責人表示，沒有任何登山隊反應有人失蹤，研判4人應該沒有申請許可擅自上山。

攀登聖母峰需申請許可，許可費是尼泊爾主要收入來源之一，每張許可證要價1萬1000美元（約33萬元台幣）。由於價格高昂，許多登山者無力負擔許可費用，便私自上山。根據《路透》報導，尼泊爾觀光局目前核發371張聖母峰登山許可證，已進帳超過400萬美元（約1億2000萬台幣）。

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  • 攀登聖母峰的每張許可證要價1萬1000美元（約33萬元台幣）。（美聯社）

    攀登聖母峰的每張許可證要價1萬1000美元（約33萬元台幣）。（美聯社）

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